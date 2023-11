Kulturhauptstadt: Das Ziel vor Augen oder im Nebel verirrt – wohin führt der Purple Path?

Einen Kulturpfad durch 38 Kommunen rund um Chemnitz zu ziehen, ist ein steiniger Weg. Und Kurator Alexander Ochs sieht sich dabei auch mit Vorwürfen konfrontiert. Bei einem Podium von „Freie Presse“ wurden dazu auch Irrtümer ausgeräumt.

Dürfen die „Wildschweine“ von Carl Emmanuel Wolff in Ehrenfriedersdorf in der Vergangenheit wühlen oder sollten sie ihren Rüssel viel mehr in die Zukunft stecken? Eine Grundsatzfrage, die am Donnerstag im voll besetzten „Oberdeck“ in Chemnitz aufkam und in dieser Dimension bei der 2. Podiumsdiskussion von „Freie Presse“ zur...