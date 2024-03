Kulturhauptstadt: Wie Burgstädt einbezogen werden soll und warum es bisher noch wenig konkrete Planungen gibt

Derzeit sind die Macher der Kulturhauptstadt in der Region unterwegs, um für geplante Projekte zu werben. Burgstädt soll dabei nicht nur mit seinem Wahrzeichen eine besondere Rolle spielen.

Gemeinsam mit 38 Kommunen bildet Chemnitz im nächsten Jahr die Kulturhauptstadt Europas. Unter dem Motto „C the Unseen – European Makers of Democracy" setzte sich die sächsische Stadt in einem mehrstufigen Auswahlprozess gegen mehrere deutsche Mitbewerber im Oktober 2020 durch. Die Vorbereitungen für eine Vielzahl an Veranstaltungen, die es...