Kunden in Limbach-Oberfrohna zeigen Verständnis für Apothekerstreik

Ein Mann kommt mit einem Rezept in der Hand am Mittwochvormittag an die Limbacher Moritz Apotheke. Er wundert sich über das Rolltor am Eingang und dass er nicht direkt in die Apotheke hinein gehen kann. Eine Mitarbeiterin klärt ihn am Tor darüber auf, dass auf seinem Rezept kein Notfallmedikament, wie zum Beispiel ein Antibiotikum, steht. Der...