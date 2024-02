Kunden überrascht: Tankstelle in Burgstädt heute geschlossen

Gesundheitliche Probleme des Betreibers führen zur Schließung der Classic-Tankstelle in Burgstädt. Aber gibt es möglicherweise noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Und wie geht es weiter?

Schreck in der Morgenstunde: Autofahrer können am Dienstag kein Benzin oder Diesel an der Classic-Tankstelle Mohsdorfer Straße tanken. Was war passiert? Betreiber Sascha Koch von der S.K.-Tankstellen GmbH begründet die Schließung im einem Post im Internet: „Aufgrund von gesundheitlichen Problemen sowie der Wirtschaftlichkeit der Tankstelle...