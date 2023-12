Länger feiern, mehr bezahlen und hoch hinaus – das ist neu auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Seit Freitag, 16 Uhr hat der Markt geöffnet. Er bietet in diesem Jahr einige Neuerungen. So geht er nach Weihnachten in die Verlängerung und bietet ein neues Fahrgeschäft.

Preise: Ein einfacher Glühwein kostet in diesem Jahr in der Regel 4 Euro. Er ist damit etwas teurer als noch 2022. Jens Tinsner, der Betreiber des Cibus Manu Facta-Standes, erklärt, dass sich viele der Verkäufer erst kurz vor Eröffnung Gedanken über die Preise machten. Für Schnäppchenjäger lässt sich der Glühwein an einigen Ständen aber...