Vermisste Kinder, 500.000 gespülte Geschirrteile und ein gestellter Einbrecher: Stadt bilanziert den Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Einen Tag vor Ende des Marktes hat das Rathaus ein positives Fazit gezogen. Kleinere Zwischenfälle blieben wie üblich nicht aus.

Chemnitz. Während andere Weihnachtsmärkte wie der in Zwickau bereits geschlossen haben, können die Chemnitzer auch noch am morgigen Samstag zwischen den Buden shoppen und schlemmen. Am Samstagabend, 20 Uhr, schließen die Händler aber dann endgültig ihre Hütten und beginnen mit dem Abbau.

Schon jetzt zieht das Rathaus ein positives Fazit. Der Markt sei „insgesamt gut besucht gewesen“, heißt es in einer Mitteilung von Freitagmittag. Trotz sechs Tage kürzerer Öffnungszeit als 2022 wurden dieses Jahr in etwa genauso viele Geschirrteile gespült wie damals – 500.000 Tassen, Teller und Schüsseln. „Ein nahezu reibungsloser Verlauf zeigt, dass auch in diesem Jahr die sprichwörtlichen Räder ineinandergegriffen haben. Allen Beteiligten gilt daher ein großes Dankeschön“, wird Bürgermeister Knut Kunze zitiert.

Acht Personen brauchten medizinische Hilfe

Größere Zwischenfälle blieben laut Rathaus aus. Ganz ohne Vorkommnisse ging das 23 Tage dauernde Event aber nicht über die Bühne. So fiel einmal die Beleuchtung am großen Weihnachtsbaum aus, konnte aber innerhalb von 30 Minuten repariert werden. Zwei kleine Kinder wurden ohne Begleitung aufgefunden und später ihren Eltern übergeben, die ausgerufen worden waren. Für acht Personen leistete die Marktleitung medizinische Hilfe, schwere Verletzungen oder schwere medizinische Notfälle waren nicht dabei.

Dreimal versuchten Einbrecher laut Stadtverwaltung in eine der knapp 150 Hütten einzubrechen. Ein Dieb hatte es dabei auf Süßwaren abgesehen - und wurde prompt in den frühen Morgenstunden von Sicherheitskräften gestellt.

Ehrlicher als dieser Einbrecher war indes der Finder eines Portemonnaies, in dem sich 300 Euro Bargeld befanden. Der Finder gab es bei der Marktleitung ab, wo es die Besitzerin später in Empfang nahm. Verlorene Gegenstände wie Brillen, Taschen, Rucksäcke und Handys, deren Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnten, wurden im Fundbüro abgegeben.