Lange Gesichter auf Chemnitzer Bildungsmesse

Der Andrang zu der traditionellen Info-Veranstaltung in der Messe Chemnitz war auch in diesem Jahr groß. Doch eine ganze Reihe Schulen fehlte. Das wiederum hat auch mit den seit Jahren anhaltenden Problemen im Bildungswesen zu tun.

Chronischer Lehrermangel, monatelanger Unterrichtsausfall: Angesichts der seit Jahren anhaltenden Misere an den Schulen in Sachsen wächst das Interesse an Alternativen zum althergebrachten Schulsystem. So kamen am Wochenende rund 100 Interessierte aus allen Regionen des Freistaats in Chemnitz zusammen, um beim zweiten sächsischen...