Leblose Person am Wall gefunden: Chemnitzer Polizei geht aktuell nicht von einem Verbrechen aus

Am Freitagmorgen waren Polizei, Feuerwehr und ein Rettungswagen Am Wall im Einsatz. Die Ladenstraße wurde weiträumig abgesperrt. Das ist bekannt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Freitag über Stunden Am Wall in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Den Grünstreifen vor dem an der Ladenstraße befindlichen Parkhaus hatten die Einsatzkräfte abgesperrt. Gegen 9 Uhr war eine leblose Person aufgefunden worden. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Einsatz um einen medizinischen Notfall gehandelt habe. Von einer Straftat werde aktuell nicht ausgegangen, so ein Polizeisprecher am Nachmittag. Auch eine suizidale Handlung werde nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht angenommen. Da zu Beginn des Einsatzes die Umstände aber noch völlig offen waren, wurde großräumig abgesperrt. Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz beendet. (grun/aed)