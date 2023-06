Leerer Koffer löst Polizeieinsatz in Burgstädt aus

Auf dem Bahnsteig 2 am Bahnhof in Burgstädt tauchte plötzlich ein Koffer auf. Der Bahnverkehr war mehr als zwei Stunden eingestellt. Spezialkräfte rückten an.

Bahnsteig 2, Bahnhof Burgstädt, Freitagmorgen: Auf dem Bahnhof hat am Freitag mehr Aufregung geherrscht als üblich. Grund: Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte gegen 8.40 Uhr einen herrenlosen Koffer entdeckt und die Bundespolizeiinspektion Chemnitz darüber informiert. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend vor Ort.