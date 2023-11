Limbach-Oberfrohna: Feurige Tanz-Rhythmen zum 30. Jubiläum

Seit drei Jahrzehnten richtet der Chemnitzer Tanzklub „Orchidee“ einen Weihnachtsball in Limbach-Oberfrohna aus. Dabei kommen Turniertänzer aus ganz Europa.

Am kommenden Samstag richtet der Tanzklub „Orchidee“ in der Stadthalle wieder seinen traditionellen Weihnachtsball in Kombination mit einem Tanzturnier aus. Besonders freut sich der Veranstalter, dass dieses Jahr der 30. Ball über die Bühne geht. „Das ist eine stolze Zahl“, sagt Wilfried Krüger, Vorsitzender des Tanzklubs. Das...