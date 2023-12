Limbach-Oberfrohna: Leipziger Fotograf lädt zu Ausflug ins Baltikum ein

Robert Neu ist auf Abenteuerreise durch das Baltikum gegangen. Was hat er dort erlebt? Das erzählt er in einem Vortrag in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna.

Was fasziniert in Litauen, Lettland und Estland? Sind es die endlosen Sonnenuntergänge der Ostsee, die unberührte Tier- und Pflanzenwelt mit den typischen Storchkolonien? Zu Fuß, mit dem Boot und ausgebautem Camper geht der Fotograf und Abenteurer Robert Neu dieser Frage nach. Von der Kurischen Nehrung in Litauen über die menschenleeren...