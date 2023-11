Limbach-Oberfrohna: Streit zwischen Fahrradfahrern führt zu Verkehrsunfall

Die Auseinandersetzung auf der Peniger Straße in Limbach-Oberfrohna endete für einen der beiden Männer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein Streit zwischen zwei Radfahrern in Limbach-Oberfrohna endete für einen der beiden mit schweren Verletzungen. Ein 51-Jähriger und ein 71-Jähriger waren am Mittwoch mit ihren Rädern auf der Peniger Straße unterwegs. Als die beiden in einen Streit gerieten, zog der 51-Jährige den 71-Jährigen laut Polizei von seinem Fahrrad. Dieser stürzte...