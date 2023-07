„Makers United“ in Chemnitz: Diese Stände sollten Sie besuchen

Während am Donnerstag und Freitag erstmal Schülerinnen und Schüler in der Stadthalle an der Reihe waren, können am Samstag und Sonntag alle Besucher bei der Mitmachmesse „Makers United“ in und um die Stadthalle loslegen. Roboter wollen gesteuert, 3D-Drucker programmiert und Webstühle bewegt werden. Die Aussteller sind aus ganz Europa...