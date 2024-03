Diesel aus Kaffeepulver, Algenzucht für Smoothies und ein 15-Meter-Pendel: Woran Schüler aus Chemnitz forschen

Deutlich mehr Projekte waren in diesem Jahr beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ dabei, acht Gewinner dürfen zur nächsten Runde nach Leipzig. Einer würde am liebsten das Kepler-Gymnasium mitnehmen.

Eines brauchen die Hochschulen nicht zu befürchten, dass die Wissenschaftler von morgen nur in komplizierten Sätzen sprechen, die kein Mensch versteht. An ihren Ständen im Gebäude der Industrie- und Handelskammer Chemnitz konnten die Schüler am Samstagvormittag sehr gut erklären, woran sie in den letzten Monaten geforscht haben.