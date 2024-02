„Mayors for Peace“: Wie denken Kinder über Krieg und Frieden? Eine neue Ausstellung im Rathaus zeigt die Friedensvisionen

Beim internationalen Zeichenwettbewerb „Peaceful Towns“ bringen Chemnitzer Schüler ihre Sorgen, Träume und Wünsche zu Papier. Daneben zeigt die Ausstellung auch Arbeiten aus Melitopol und Manchester.

Bürgermeister Knut Kunze hat am Mittwoch gemeinsam mit jungen Künstlern des Zeichenwettbewerbs „Peaceful Towns“( friedliche Städte) zur Ausstellungseröffnung „Bunte Träume des Friedens“ in den Ausstellungsraum des Rathauses eingeladen. Neben 25 Zeichnungen, die die Chemnitzer Schüler und Schülerinnen in den Jahren 2022 und 2023...