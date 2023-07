Mehr als 1000 Menschen beim CSD in Chemnitz – Gegner provozieren am Rande

An der Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Chemnitz am Samstagmittag haben sich nach Schätzungen der „Freien Presse“ etwa 1300 Menschen beteiligt. Der Umzug mit Musikwagen und den oftmals bunt gestylten Teilnehmerinnen und Teilnehmern startete am Brühl und führte über die Bahnhofstraße zum Falkeplatz. Nach einer Zwischenkundgebung...