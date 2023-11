Mehr als 600 Chemnitzer feiern Martinsfest

Selten war die Petrikirche so voll. Hunderte Chemnitzer haben sich am Samstagnachmittag das Martinsspiel von Konfirmanden aus Adelsberg angeschaut, in dem es um Ausgrenzung von Schülern ging. Passend zum diesjährigen Motto des Martinsfestes „Du gehörst dazu“ hatten zuvor geflüchtete Kinder aus der Ukraine, Eritrea und Syrien die Menschen begrüßt.

Der Heilige Martin als Reiter gefolgt von einem Kremser mit Posaunenchor führte am Abend einen Lampionumzug an. Das Martinsfest gibt es in dieser Form seit 1993 in Chemnitz. (cma)

Am Sonntag findet eine weitere Martinsandacht mit anschließendem Lampionumzug ab 16 Uhr in der Schloßkirche statt.