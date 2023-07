Mehr Vielfalt im Stadion: Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger kommt für Diskussionsrunde nach Chemnitz

Hat der Fußball ein Diskriminierungsproblem? Wie tolerant geht es in Stadien zu? Wer hat die „Hoheit“ in der Fanszene? Das Podiumsgespräch mit Star-Gast will aufklären und neue Wege aufzeigen.

Der Ex-Nationalspieler und Meister von 2007 kommt am 25. August für eine Diskussion zum Thema „Stadion - ein Ort für Alle?!" nach Chemnitz. Seit 2017 ist der frühere Spieler und Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart als DFB-Botschafter für Vielfalt tätig und setzt sich gegen Diskriminierung ein. In dem Gespräch, das im Rahmen des...