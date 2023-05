Millionenteures Probenzentrum für internationale Stars: Chemnitz als Standort vor dem Aus?

Immer spektakulärer, immer aufwendiger: Bevor Stars wie aktuell Helene Fischer (Foto) mit ihren imposanten Shows auf Tour gehen, werden die Produktionen aufwendig vorbereitet und getestet. Ein Unternehmen aus der Branche will das künftig in Chemnitz ermöglichen. Doch der erste Anlauf am Standort Europark schlug fehl. Foto: Marcus Brandt/dpa