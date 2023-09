Mit falschem Attest in Chemnitzer Supermarkt erwischt: Rechter Aktivist vor Gericht

Ein aus dem Netz heruntergeladenes Blanko-Schreiben wurde dem Chemnitzer zum Verhängnis. Der Arzt, der es verfasst hat, galt unter Corona-Leugnern als „Star“ – und endete tragisch.

Diese eine persönliche Bemerkung musste Richterin Martina Flade vom Amtsgericht Chemnitz offenbar dringend loswerden: „Nicht alles, was eine Sauerei ist, ist auch strafbar“, sagte sie am Mittwoch an die Adresse eines Angeklagten, den sie kurz zuvor vom Vorwurf der Urkundenfälschung freigesprochen hatte.