Mit Märchen die Wirtschaft ankurbeln: Helmnot-Theater kommt mit Funkelfenstern nach Limbach-Oberfrohna

Seit 2020 bringt das Lichtensteiner Helmnot-Theater leere Schaufenster zum Strahlen. Damit soll dem städtischem Leerstand entgegengewirkt werden. In anderen Städten war das Konzept bereits erfolgreich.

Als Tetrisspiel bezeichnet Dirk Grünig das, was er mit den Mitarbeitern des Helmnot-Theaters aus Lichtenstein in der Adventszeit in Limbach-Oberfrohna vor hat. Vom 16. Dezember bis zum 14. Januar möchte der künstlerische Leiter und Geschäftsführer des Helmnot Theaters Limbach-Oberfrohna in eine Märchenwelt verwandeln. Mit den sogenannten...