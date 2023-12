Für das Esche-Museum entsteht in Lichtenstein ein Funkelfenster mit Puppen aus Sri Lanka

Der Endspurt bei der Funkelfenster-Vorbereitung bescherte dem Team um Dirk Grünig noch ein besonderes Projekt mit langer Vorgeschichte. Zu entdecken ist es ab Samstagabend in Limbach-Oberfrohna.

In der Zentrale des Helmnot-Theaters am Neumarkt in Lichtenstein wurde am Donnerstagmorgen fleißig gewerkelt. Eins der 24 Funkelfenster, die am späten Samstagnachmittag in Limbach-Oberfrohna erstmals erstrahlen sollen, musste fertig werden. Letzte Details wie die speziellen Zierelemente am Rahmen wurden beispielsweise angebracht. Für die...