Funkelfenster in Limbach-Oberfrohna: Wie erzählt man ein Märchen auf nur 49 Zentimetern?

Ab dem 16. Dezember werden die Funkelfenster des Helmnot-Theaters in Limbach-Oberfrohna erstrahlen. Derzeit laufen die Aufbauarbeiten. Die halten für die Bühnenbildner einige Herausforderungen bereit.

Eine Folie verhüllt die Fenster des ehemaligen Sport-Meisel-Geschäftes an der Helenenstraße in Limbach-Oberfrohna. Denn was dahinter passiert, soll noch bis zum 16. Dezember geheim bleiben. Dann werden die Funkelfenster des Helmnot-Theaters, die in diesem Jahr in der Innenstadt für eine märchenhafte Atmosphäre sorgen sollen, nach und nach...