Mitmachwerkstatt für technikbegeisterte Schüler entsteht in Taura

Weil es in Sachsens Schulen an immer mehr technischen Angeboten fehlt, will ein Verein nun das Interesse von Schülern wecken. Am Wochenende eröffnet in Taura eine Mitmachwerkstatt.

Im Tauraer Bürgerhaus laufen derzeit letzte Vorbereitungen zur Eröffnung von Vereinsräumen. Am Samstag öffnet der Vector Point ab 12 Uhr seine Pforten. Der Verein, den es bereits seit Oktober 2021 gibt, sehe sich als ein Nachwuchsleistungszentrum für Technikinteressierte, wie Vorstandsmitglied Michael Schönfeld sagt. "Schüler umliegender Schulen...