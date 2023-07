Mobile Beratung für Krebspatienten: In Limbach-Oberfrohna ist die Nachfrage besonders hoch

Jeden Monat steht der graue Bus auf dem Markt in Limbach-Oberfrohna. Davor ein bunter Farbfleck – ein grün-gelber Schirm, der den vorbeilaufenden Passanten zeigt, um was es geht. „Sächsische Krebsgesellschaft“ steht darauf. Der Bus mit dem bunten Schirm davor ist das Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft. In ihm sitzt Ulf...