Mühlau plant Radwegneubau nach Penig und Niederfrohna

Brücken- und Straßenbau sowie Dacharbeiten an der Grundschule: Mühlau will in diesem Jahr mehrere Baustellen angehen. Aber auch das Feiern kommt nicht zu kurz.

Ende Februar soll bei günstiger Witterung die Brücke am Rathausplatz saniert werden. Das hat Bürgermeister Frank Rüger (Mühlauer Vereine) auf Anfrage erklärt. Betroffene Anwohner und Gewerbetreibende sollen rechtzeitig informiert werden, damit sie sich auf Umleitungen einstellen können. Zudem werde dann gesagt, wie sie ihre Grundstücke...