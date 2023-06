Multikulti in der Kita: Klappt das in der „Pusteblume“?

Karahindiba, одуванчик, кульбаба; bồ công anh, dandelion und diente de león. So heißt Pusteblume auf Türkisch, Russisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Englisch und Spanisch. All diese Sprachen werden in der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt mit Namen „Pusteblume“ gesprochen. Zurzeit haben im Haus an der Mohsdorfer...