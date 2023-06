Muss „Royal Donuts“ in der Chemnitzer City schließen?

Nicole Lehmann hat eine Entscheidung getroffen. Sie möchte die „Royal Donuts“-Filiale in der Chemnitzer Innenstadt abgeben, da sie sich beruflich verändern möchte. „Ich wünsche mir, dass das Geschäft so weitergeführt wird. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem Nachfolger“, erklärt die 40-Jährige. „Es wäre schön, wenn die Filiale in Chemnitz...