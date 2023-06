Mutmaßliche Automatensprenger von Limbach-Oberfrohna gefasst

Zwei von drei Tatverdächtigen, die am 31. Mai einen Geldautomaten in der Hechinger Straße in Limbach-Oberfrohna in die Luft gesprengt haben sollen, sind gefasst. Das gab die Polizeidirektion Zwickau am Montagvormittag bekannt. Ein 21-jähriger und ein 26-jähriger Niederländer sollen demnach noch am Tattag im Nachbarland festgenommen worden sein.