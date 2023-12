Mutproben und dumme Ideen: Wie ein Präventionsteam von Bundespolizei und Bahn tragische Unfälle verhindert

Immer wieder kommt es zu Vorfällen mit teils dramatischen Folgen an Bahngleisen. Gemeinsam mit einem Präventionsteam der Bundespolizei klärt die Deutsche Bahn Kinder über die lauernden Gefahren auf.

Unfälle und Gefahren an Bahnanlagen sind ein stets wiederkehrendes Thema. Vor allem betroffen sind hierbei Schulen, die sich in der Nähe von Gleisen und Haltepunkten der Bahn befinden. „Mutproben und dumme Ideen, die auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken die Runde machen, dienen den Kindern als negative Anreize", sagt Michael Kurschat...