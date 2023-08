Nach Angriff auf Pärchen: Ermittlern gelingt Festnahme

Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen nach Angriff auf Pärchen. Der Vorwurf wiegt schwer.

Nach Prüfung vorläufiger Ermittlungsergebnisse hat die Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Chemnitz gegen einen 24-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes beantragt. Der Mann hatte in der Nacht zu Sonntag zunächst versucht, sich gewaltsam Zutritt in eine Bankfiliale an der Winklerstraße zu...