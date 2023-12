Nach Autoeinbruch in Chemnitz: Täter bezahlt mit geklauter Geldkarte Schnellrestaurant

Unbekannte haben die Scheibe eines Autos eingeschlagen und Tasche gestohlen.

Unbekannte Täter haben auf dem Sonnenberg die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen, das am Sonntag von 6.30 Uhr bis 6. 45 Uhr an der Hainstraße abgestellt worden war. Aus dem Fahrzeuginneren entnahmen die Unbekannten danach eine im Fußraum zurückgelassene Tasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse samt Ausweisen und...