Nach Brand in Garage: 30.000 Euro Schaden

Vermutlich gerade noch rechtzeitig roch eine Frau das sich anbahnende Unglück: Am späten Donnerstagnachmittag ist in Hartmannsdorf in einer Garage ein Pkw in Brand geraten. Laut Auskunft der Chemnitzer Polizei entstand dabei ein Schaden von insgesamt 30.000 Euro – je zur Hälfte an Fahrzeug und Gebäude inklusive Einrichtung. Der Brand sei...