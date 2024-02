Nach Enthüllungen rund um die AfD: Parteien in Chemnitz verzeichnen Zulauf

Die Sorge um die Demokratie bringt im gesamten politischen Spektrum offenbar wieder mehr Menschen dazu, sich politisch zu organisieren. Doch es gibt auch noch andere Beweggründe.

Wenn man dem Internet glauben darf, wird in einer Nebenstraße am Brühl in Chemnitz derzeit öfters mal getanzt; ausgelassen und im Kostüm. Ein Filmchen auf Instagram zeigt, wie in einem einstigen Ladenlokal ein Typ mit flauschiger Eisbär-Maske auf dem Kopf und eine als Sonnenblume verkleidete Dame dezent am Ausflippen sind.