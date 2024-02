Nach Entscheidung in Paris und Koblenz: Sollten auch in Chemnitz die Preise für SUVs beim Parken steigen?

Eine Strategie gegen den Klimawandel ist der Umstieg von Autos auf öffentliche Verkehrsmittel. Die Bürger von Paris hatten vor Kurzem unter anderem deshalb dafür gestimmt, höhere Parkgebühren für SUVs zu erheben. Auch ein Konzept für Chemnitz?

In Paris zahlen Fahrer von SUVs und andere großen Autos von außerhalb demnächst mehr fürs Parken. Das hat ein Bürgerentscheid in der Millionenmetropole beschlossen. Damit will die Bürgermeisterin die Innenstadt von Privatautos entschlacken. Der Stadtrat in Chemnitz hat 2017 ein neues Parkraumkonzept beschlossen. Das innere Stadtgebiet ist so...