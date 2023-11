Nach Evakuierung in Chemnitz: Noch jede Menge Chemikalien in Wohnung

Polizei und Feuerwehr beraten das weitere Vorgehen. Auch über die Kosten für den Einsatz auf dem Kaßberg und die Entsorgung wird zu reden sein.

Nach der Bergung zahlreicher gefährlicher Chemikalien in einer Wohnung auf dem Kaßberg in Chemnitz dauern die Ermittlungen weiter an. Experten von Polizei und Feuerwehr waren am Montag mehrfach vor Ort, um das weitere Vorgehen zu beraten. Ein Teil des Hofbereiches hinter dem Gebäude an der Andréstraße war noch immer mit rot-weißem...