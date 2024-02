Erneut Einsatz in Sprengstoff-Wohnung auf Chemnitzer Kaßberg

Die Polizei musste im Mehrfamilienhaus an der Andréstraße einen Tisch untersuchen. Darin waren Chemikalien versteckt.

Am Dienstag musste die Polizei erneut in die Wohnung an der Andréstraße, in der im vergangenen Jahr mehrfach gefährliche Chemikalien und Sprengstoffe gefunden wurden. „Zwar war die Wohnung im Dezember nahezu gänzlich beräumt worden. Jedoch verblieben einige Wertgegenstände als noch zu klärender Nachlass in der Wohnung“, erklärt ein...