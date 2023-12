Nach Hochwasser in Chemnitz: Grünenpolitiker bringt erneut Rückhaltebecken bei Jahnsdorf ins Spiel

Der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Bernhard Herrmann – von Beruf Wasserbauingenieur – spricht von einer „dringenden Zukunftsinvestition“. Doch das Land lehnt den Bau bislang ab.

Angesichts des jüngsten Hochwassers in Chemnitz hat sich der Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Bernhard Herrmann von Bündnis 90/Die Grünen erneut für einen besseren Hochwasserschutz schon vor den Toren der Stadt ausgesprochen. „Ein Hochwasserrückhaltebecken in Jahnsdorf – an der Würschnitz – könnte über 13 Stunden ca. 20 Kubikmeter...