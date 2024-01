Nach Hochwasser in Chemnitz: Rathaus lässt Wehr im Stadtzentrum in Ordnung bringen

Die Arbeiten sollen unverzüglich ausgeführt werden, heißt es. Zudem planen Stadt und Politik mehrere Runden, in denen die Ereignisse vom Dezember ausgewertet werden sollen.

Nach dem Hochwasser Ende Dezember zieht das Rathaus erste Konsequenzen. So soll am Schloßteich der Auslauf an der Promenadenstraße zeitnah in Ordnung gebracht werden. Nach eingehender Prüfung sei an dem Wehr Sanierungsbedarf festgestellt worden, heißt es. Ein automatischer, vom Wasserstand abhängiger Betrieb sei dort derzeit nicht möglich....