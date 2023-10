Nach Knöllchen-Ärger am Wasserschloss Klaffenbach: Stadtverwaltung Chemnitz rudert zurück

Obwohl sie von Mitarbeitern des Schlosses auf dem Parkplatz eingewiesen worden waren, erhielten Besucher während des Naturmarktes Knöllchen. Das war falsch, heißt es aus dem Rathaus. Eine interne Auswertung folgt.

Er gehört zu den Höhepunkten im Jahreskalender des Wasserschlosses Klaffenbach: der Herbst-Naturmarkt am vergangenen Sonntag. Fast 6000 Besucher pilgerten am 1. Oktober an den Stadtrand, um süße, salzige und deftige Köstlichkeiten zu probieren, handwerkliche Kunst und Floristik zu bestaunen und einen schönen Tag bei spätsommerlichem...