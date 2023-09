Nach Ladendiebstahl: Tatverdächtiger in Chemnitzer Fußgängerzone Am Wall gestellt

Mit einem Komplizen hatte der mutmaßliche Dieb Waren im Wert von über 300 Euro stehlen wollen. Ein Mitarbeiter des Einkaufsmarktes verhinderte das.

Erneut Polizeieinsatz am Wall in Chemnitz: Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Fußgängerzone hat am Donnerstag im Geschäft zwei Männer bemerkt, die mit einem gefüllten Einkaufswagen den Eingang verließen, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter folgte dem Duo und konnte einen der Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Seinem...