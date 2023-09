Nach Laubenbrand in Chemnitzer Kleingartenanlage: 44-Jähriger muss in Spezialklinik geflogen werden

Samstagnacht fing die Laube plötzlich Feuer. Der Inhaber wurde schwer verletzt. Brandursachenermittler sind vor Ort. Erste Hinweise gibt es bereits.

Bei einem Gartenlaubenbrand in einer Kleingartenanlage im Chemnitzer Stadtteil Borna-Heinersdorf ist ein 44-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei soll der Mann gegen 1.25 Uhr die Laube betreten haben. Dabei soll es direkt zu dem Ausbruch des Feuers gekommen sein. Möglicherweise strömte in der Laube Gas aus, was den Brand auslöste,...