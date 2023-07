Nach Missbrauchsfall: Chemnitz überprüft mehr als 1000 Erzieherinnen

Das hatte Eltern aufhorchen lassen: Bei einem Gerichtsprozess gegen einen Kita-Erzieher in Freiberg war im Februar öffentlich geworden, dass der Mann wegen sexuellem Missbrauchs von Kindern vorbestraft ist. Dennoch durfte der Mittelsachse in einer Chemnitzer Kita arbeiten. Das lag an einer Gesetzeslücke.