Nach Pfefferspray-Attacke in Chemnitz: 9-jähriges Mädchen muss ambulant behandelt werden

Es ist gerade Mittagszeit, als am Samstag ein bisher unbekannter Mann in einem Imbiss an der Reitbahnstraße unvermittelt Reizgas versprüht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Wochenende informierte, geschah das Ganze gegen 12.45 Uhr. Der Tatort: ein Imbiss in der Reitbahnstraße, zwischen Moritzstraße und Annenstraße. Dort befinden sich...