Nach Schüssen auf Sozialarbeiter der Heilsarmee: Tatverdächtiger ermittelt

Nach dem Angriff mit Stahlkugeln auf einen Jugendclub der Heilsarmee an der Horst-Menzel-Straße Anfang Juni, bei dem ein Sozialarbeiter verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. In Verdacht steht ein 60-jähriger Mann, der in der Nachbarschaft der Heilsarmee wohnt. Kriminalisten durchsuchten kürzlich seine Wohnung....