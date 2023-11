Nach Umfrage-Schock: Wie soll Chemnitz für junge Leute attraktiver werden?

Wenngleich die Erhebung nicht repräsentativ ist, ihr Trend ist ziemlich deutlich: Die meisten der befragten jungen Leute liebäugeln damit, Chemnitz zu verlassen, oder planen das bereits fest. Je älter und je besser ausgebildet, desto wahrscheinlicher ein Wegzug, lautet die Tendenz. Nur gut ein Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage will auf jeden Fall in Chemnitz bleiben, bei den Zwölftklässlern sind es nur 13 Prozent.

Mancher hatte vielleicht kein anderes Ergebnis erwartet, andere zeigten sich ernüchtert: Ein Großteil der jungen Chemnitzer kann mit seiner Heimatstadt offenbar nicht allzu viel anfangen. Das ergab kürzlich eine vom Rathaus in Auftrag gegebene Jugendumfrage . An ihr hatten sich rund 1800 Chemnitzerinnen und Chemnitzer im Alter von 16 bis 19 Jahren beteiligt. Schülerinnen und Schüler, Abiturienten, Azubis, Studierende.

Für besonders bedenklich halten Schaper und die Linken die wenig schmeichelhafte Bewertung beruflicher Perspektiven in der Stadt. Die Hälfte der befragten jungen Leute sieht demnach keine Möglichkeit, eigene berufliche Vorstellungen in Chemnitz umzusetzen.

Auch wenn manches Negativ-Urteil unter Umständen eher auf ein Wahrnehmungsproblem zurückzuführen sei denn auf tatsächliche Defizite: Die Umfrageergebnisse bedeuteten "einen großen Packen an Hausaufgaben für Kommunalpolitik und Stadtverwaltung, so die Linkenpolitikerin. Fehlende Bars und Clubs, Freizeit-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten, die wenig fahrradfreundliche Infrastruktur und ein hier und da immer noch zu langsames Internet - all diese Themen müssten betrachtet werden.

"Eher umstrittener Ruf"

Jacqueline Drechsler, der Chefin der SPD-Fraktion, bereitet nicht zuletzt das Image von Chemnitz Sorgen. Daran zu arbeiten tue Not - nicht nur um Jugendliche hier zu halten, sondern auch, um junge Menschen nach Chemnitz zu locken, sagte sie. "Chemnitz hat bei den Unter-20-Jährigen in anderen Bundesländern keinen oder einen eher umstrittenen Ruf", so Drechsler. Dies lasse sich auch an der gesunkenen Zahl der Einschreibungen an der Technischen Universität ablesen.

"Nun kann man sagen, dass früher mehr los war", so die SPD-Politikerin mit Verweis auf die Musik-Festivals "Splash" und "Kosmonaut", die einst Jahr für Jahr Zehntausende Jugendliche aus ganz Deutschland nach Chemnitz lockten. Allerdings seien in den vergangenen Jahren im Kleinen auch gute Dinge entstanden, etwa die Sportszene rund um Konkordiapark und die Skaterhalle. Auch das Umfeld des Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz strahle positiv aus. "Genau das braucht es für Wahrnehmbarkeit über den eigenen Tellerrand hinaus", so Drechsler.

Ideen der jungen Chemnitzerinnen und Chemnitzer für eine auch für sie spannendere und lebenswertere Stadt erhofft sich das Rathaus von einem ersten Treffen mit Vertretern der jüngeren Generation. Es ist für den Nachmittag des 20. Dezember geplant. Etwa die Hälfte der Plätze ist bereits belegt. (micm)

Die Anmeldung zum Jugendmeeting findet sich online unter www.freiepresse.de/jugendmeeting