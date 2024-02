Nach Vandalismus an Schloßteich-Fontäne in Chemnitz: Reparatur geglückt, Wasserspiegel kann wieder steigen

Um wichtige Reparaturen durchführen zu können, wurde der Wasserspiegel am Schloßteich kurzzeitig gesenkt.

Der Schloßteich in Chemnitz hat für eine kurze Zeit einen etwas geringeren Wasserspiegel gehabt, als sonst üblich im Winter. Wie eine Rathaussprecherin am Dienstagabend bestätigte, wurden die Schleusen geöffnet, um Reparaturarbeiten an der Wasserfontäne und einem dazugehörigen Schlauch vornehmen zu können. Aufgrund von Vandalismus sei es...