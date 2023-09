Nach zweifachem Brand auf Reiterhof in Oberlichtenau: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

In der Nacht zu Sonntag gegen 3.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Obere Hauptstraße gerufen. Am Sonntagmorgen brannte es schon wieder.

Großalarm für die Feuerwehren in Oberlichtenau und Umgebung. Gegen 3.45 Uhr hatte laut Polizeiinformation vom Sonntagvormittag ein Zeuge im Bereich des Talwegs in Oberlichtenau einen Feuerschein wahrgenommen. „Bereits auf der Anfahrt konnten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Brand auf dem Gelände einer Reitanlage lokalisieren",...