Nachtbus-Fahrer in Chemnitz angespuckt und geschlagen

Zwei unbekannte Männer wurden in der Nachtbuslinie 11 ausfällig. Die Polizei wertet jetzt Videomaterial aus. Es ist nicht das einzige Vorkommnis mit einem Bus in den vergangenen Tagen.

Chemnitz. In der Nacht zu Sonntag haben zwei Männer einen Busfahrer angegriffen. Die Unbekannten sollen gegen 2.45 Uhr an der Bahnhofstraße in den Nachtbus N11 in Richtung Ebersdorf eingestiegen sein. „Da die beiden Männer keine Fahrscheine vorzeigen konnten, verweigerte der Busfahrer ihnen die Beförderung“, erklärt die Polizei.

Daraufhin reagierten die Unbekannten aggressiv. Sie sollen den 44-jährigen Busfahrer angespuckt und geschlagen haben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Hauptbahnhof.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Kamerabilder aus der Innenstadt und dem Bus zur Identifizierung der Männer ausgewertet. Der 44-Jährige konnte trotz der Verletzungen seinen Dienst fortsetzen.

Metallstange beschädigt Bus

Es gab ein weiteres Vorkommnis bei der CVAG: Am Dienstagmorgen ist ein Bus auf der Max-Saupe-Straße kurz nach der Kreuzung zur Lichtenauer Straße über eine Metallstange gefahren. Diese verkeilte sich im Radkasten und beschädigte den Reifen so stark, dass das Rad gewechselt werden musste. Es entstand Sachschaden von 4000 Euro. Die Stange stammt von einem aufgebrochenen Container, der aufgebrochen worden sein soll. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht zuvor gegen 23.30 Uhr eine Jugendgruppe am Tatort gesehen. Die Polizei sucht unter der Rufnummer 0371 8740-0 weitere Zeugen. (cma)