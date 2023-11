Nagerköderstationen vor Galerie „Roter Turm“: Hat die Stadt Chemnitz ein Rattenproblem?

Acht Köderstationen für Ratten und Mäuse stehen vor dem Einkaufszentrum. Bereits vor zwei Jahren kämpfte die Stadt gegen Ratten. Ist ein altbekanntes Problem zurück?

Wer in den vergangenen Tagen an der Galerie „Roter Turm“ in Chemnitz vorbeigegangen ist, dem sind die schwarzen Kästen vor dem „Turm-Brauhaus“ und dem „Alex“ vielleicht aufgefallen. „Nagerköderstation“ ist auf ihnen zu lesen. Was hat es mit den Kästen auf sich? Gibt es in der Stadt etwa eine Nagerplage? Jörg Knöfel,...